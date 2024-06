El anuncio del embarazo de Anabel Pantoja sigue generando importantes reacciones, especialmente en su entorno más cercano. Aparte de las palabras de su exmarido, Omar Sánchez, 'Vamos a ver' habló este miércoles con Isa Pantoja, que desveló que se enteró de la noticia en la comunión de su hijo Alberto.

"Una vez que salió la exclusiva, me llamó y me dijo que estaba muy contenta y recibiendo mensajes de todo el mundo. Yo estoy muy contenta, pero ella lo está más que nadie", comentó la colaboradora del programa matinal de Telecinco.

La exconcursante de 'Supervivientes' también contó algunos de los consejos que le dio a su prima en este proceso de gestación: "Estoy todo el rato diciéndole cosas de mi hijo y ahora lo que le digo es que pase de comentarios negativos y que disfrute de su embarazo".

Isa Pantoja también fue muy clara a la hora de hablar si este bebé unirá a su familia, lanzándole un importante dardo a Isabel Pantoja: "Ya hay niños en la familia. Mi madre ya tiene nietos y si ellos no lo han hecho, no creo que esto lo cambie mucho. Ojalá sea así".

La colaboradora también fue tajante a la hora responder si le molestaría si su madre ejerciese de tía-abuela con el hijo de Anabel Pantoja: "No es que me moleste, pero me dolería… Me jodería más bien sobre todo por mi hijo, pero ojalá que siga teniendo ese contacto y que la lleve para que vea al bebé".