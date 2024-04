Los casos de Koldo García y de Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, originió otro protagonizar otro tenso momento en 'Todo es mentira'. Risto Mejide tuvo que ponerse muy serio este lunes con Alfonso Serrano, colaborador del programa y secretario general del PP, después de que no parase de interrumpir a Susana Díaz, llegándole a amenazar con dar por terminada su conexión por videollamada.

Para ser más exactos, la expresidenta de Andalucía recordó que tuvo que sacar las nóminas de su marido en una comisión de investigación sobre los fondos de formación en el Parlamento andaluz cuando Serrano preguntó que se sabía del resto de pareja ajenas de la política de todo aquel que tiene un cargo público: "Que no venga a darse golpe de pecho".

A la vuelta de publicidad, como defensa a Ayuso, Serrano sacó a la palestra las acusaciones que recibió por aquel entonces el marido de Díaz, que volvió a defenderle después de que el popular lo mezclase con otro caso: "No me compares, y no me hables de sumarios, porque fue una noticia para pararme en un momento el que le pegue un revolcón en las urnas al Partido Popular. ¿Sabes lo que creo? La diferencia de cómo yo actué y cómo estáis actuando vosotros es que fui con la verdad por delante".

Desde dicho momento, Serrano intentó de interrumpir la intervención de Díaz, siendo llamado al orden por parte de Risto Mejide en diversas ocasiones. De hecho, el presentador de 'Todo es mentira' se tuvo que poner serio: "Serrano, por favor. Luego te quejas de que te interrumpen a ti. Es que de verdad. Es que tú haces lo mismo. Deja que acabe".

El secretario general de los populares madrileños hizo caso omiso al presentador, que tuvo que ponerse serio: "Si no respetas el turno voy a tener que cortar la conexión. Serrano, por favor, respeta el turno".