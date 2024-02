'Bake Off: famosos al horno' celebró la semana de San Valentín con una entrega relacionada con el amor. Sin embargo, esto no evitó la expulsión de una de las concursantes más queridas por los espectadores. Yolanda Ramos, que ha puesto el toque de humor durante todo el concurso, tuvo que despedirse de sus compañeros. "Intentaré estar bien y no irme... ¿Pero quién sabe?", aseguró en los primeros minutos del programa de anoche.

Yolanda, que ya había estado en la cuerda floja la semana pasada, volvió a estar entre las candidatas a la expulsión junto a Terelu Campos y Alba Carrillo. "Para mí es un fracaso, sin lugar a dudas. Tener el delantal estrella en el programa anterior y estar aquí en la terna para irse... No deja de ser un fracaso", aseguró la hija de María Teresa Campos. Carrillo, por su parte, señaló a su "mala gestión del tiempo" como la responsable de la posición en la que se encontraba. Finalmente, Eva Arguiñano anunció que el jurado había decidido que Yolanda debía abandonar la competición. "Quiero dar las gracias a los cuatro y a quien organice este programa porque sois superamables y respetuosos con nosotros, ya hagamos un truño o hagamos una obra de arte", aseguró la intérprete sobre el papel de los jueces. 🧁 Con el corazón hecho trizas... No nos podemos creer la sexta expulsada de #BakeOffRTVE 💔



Con el corazón hecho trizas... No nos podemos creer la sexta expulsada de #BakeOffRTVE 💔 "Estoy muy contenta y os quiero mucho a todos", aseguró Yolanda, que mantuvo su sentido del humor hasta el final. "Ahora se está quedando la crème de la crème. Yéndome yo os habéis sacado bastante morralla", comentó ante las carcajadas de sus compañeros. "Esta experiencia ha sido muy loca, se asemeja mucho a la vida. Todo el rato trabajando y sabes que algún día tendrás que morir", añadió en unos totales a cámara en los que también bromeó con su salida: "Dime tú por qué no me he quedado yo y se ha quedado Terelu, por ejemplo".