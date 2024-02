Agatha Ruiz de la Prada ha reaparecido en Telecinco. Tras su polémica expulsión de 'Bailando con las estrellas', donde estuvo a punto de abandonar en la primera gala, la diseñadora se convirtió la pasada noche en una de las invitadas de '¡De viernes!'.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona repasó su trayectoria por el talent show producido por Bulldog TV, así como sus últimas polémicas con Carmen Lomana y Juan del Val.

Su polémica expulsión hizo que Agatha Ruiz de la Prada recordase su participación en 'El desafío'. La diseñadora rememoró la dureza del programa en el que casi se queda sin pelo. Sin embargo, no solo tuvo palabras para el programa, la modista también se mostró muy crítica con Juan del Val, miembro del jurado desde la primera edición del formato.

"Había una persona del jurado que yo le noté superagresivo contra mí. No sé por qué. Fíjate, 5 años después y sigue igual o peor", aseguraba la empresaria. "Me mandó a sus abogados", confesó a Beatriz Archidona. "Me asusté al ver que se trataban de los mejores abogados. Llamé inmediatamente. Dije: '¿Qué hay que hacer?' Y yo leí lo que él me dijo", razonó. Por último,

Agatha Ruiz de la Prada quiso dirigirse directamente a Juan del Val: "Yo sigo pensando lo mismo que pensaba, al igual que habéis visto que él también", zanjaba sin dar mayor importancia al asunto.