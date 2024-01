Miguel Ángel Revilla cumplió este martes 81 años, y lo celebró acudiendo al plató de 'El Hormiguero'. El expresidente de Cantabria, uno de los invitados más asiduos del programa de Antena 3, concedió una nueva entrevista a Pablo Motos en la que habló sin pelos en la lengua sobre los asuntos más relevantes de la actualidad. Pero además, también quiso hacer un apunte sobre sus frecuentes apariciones en el espacio.

Después de que Revilla hiciera un repaso por los trabajos que ha tenido a lo largo de su vida, una de las hormigas bromeó al decir que ahora es "colaborador" del formato presentado por Motos.

"Sin cobrar", subrayó Revilla, asegurando que mucha gente piensa que saca un rédito económico cada vez que acude como invitado: "Aclara una cosa. Es que la gente se piensa que yo vengo cobrando aquí", le pidió al conductor del programa.

"Es que me paso el día aclarando cosas", comentó Motos entre risas, que no obstante, respaldó las palabras de su invitado. "No cobro, vengo gratis", insistió Revilla antes de que el presentador recordara que ninguno de los famosos que acuden a 'El Hormiguero' cobran por hacerlo: "Ni tú, ni nadie".

"En los 18 años que tiene este programa, ningún invitado ha cobrado ni un céntimo. Jamás", recalcó Motos para dar por zanjado este asunto: "Vienen porque quieren y porque les interesa".

Cabe recordar que 'El Hormiguero' es el programa más visto de la televisión y, por tanto, una plataforma idónea para que famosos de distintos ámbitos promocionen sus proyectos ante millones de espectadores.