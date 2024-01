El actor cordobés Fernando Tejero ha comunicado a sus seguidores en redes sociales que ha sufrido una pérdida muy importante en estos primeros días del año. "Estoy destrozado" confesaba, y es que, su perra y "compañera de vida" Pepa ha fallecido a los trece años de vida. En un extenso y bonito texto, Tejero homenajea a su compañera, lo que ha hecho que reciba el cariño de sus seguidores y amigos como Roberto Leal.

Un apoyo fundamental para Fernando Tejero

Tal y como refleja el actor en su mensaje publicado en Instagram, Pepa era fundamental en su vida. Se trata de una perrita de raza pomerania que ha dejado "una ausencia no me deja dormir y lloro". Cabe recordar que Tejero es gran fan de los animales y cuenta con dos perros más, llamados Lúa y Lía, que en muchas ocasiones le acompaña en sus rodajes.

El texto que ha publicado en sus redes sociales y que ha emocionado a sus seguidores es el siguiente: "El dolor me atraviesa y junto a tu ausencia no me dejan dormir y lloro. Te marchaste ayer mi amor Pepa y te extraño, cómo te amo... infinito".

"De los seres que más he querido y querré en mi vida. Me queda un camino difícil echándote de menos... muchísimo. Me dejas repleto de amor y creo que he sido el compañero que te merecías: el mejor, lo he intentado y creo que lo he conseguido", continúa.

"Sin duda has hecho que los trece años que hemos pasado juntos hayan sido mejores que si no hubieses estado. Nunca se irán de mi ni tu amor ni tus lametones, ni tus noches durmiendo a tu lado, ni tus miradas... Todo esto se queda conmigo paras siempre, gracias por todo, mi amor, bonita mi Pepa. Lía, Lúa y yo esperamos volver a juntarnos contigo si es que hay un después" prosigue un emocionado Tejero.

El homenaje concluye de la siguiente manera: "Sé que tengo que quedarme con lo hermoso que hemos vivido, pero ahora la angustia me ahoga. Vuela alto mi niña, te amo. Gracias a mis amigos por estar, os amo... vosotros sabéis quienes sois. Y a esta familia de Instagram, gracias por vuestros comentarios, me ayudan y me llega vuestro abrazo".

Reacciones

Como no podría ser de otra manera, las reacciones de sus seguidores se han sucedido y el 'post' supera los 35.000 'me gusta' y 4.200 comentarios. Entre ellos, además de los miles de ciudadanos de a pie, se encuentran los mensajes de la cantante Vanesa Martín, que empatiza con el artista, de su compañero en 'La Que se Avecina', Pablo Chiapella o su gran amigo Roberto Leal, entre otras celebridades.