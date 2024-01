La Copa del Rey regresa esta noche a La 1 de TVE con un nuevo encuentro de la ronda de dieciseisavos de final que enfrentará a la Arandina y al Real Madrid (21:30 horas). Juan Carlos Rivero será el encargado de narrar el encuentro, con los comentarios del exjugador Rubén de la Red. El conjunto de Aranda del Duero, líder de su grupo en Tercera División, viene de ganar en la anterior ronda al Real Murcia y ya sabe lo que es ganar a un equipo de Primera División. Se enfrenta a un Real Madrid que afronta su debut en la competición tras ganar al R.C.D. Mallorca en liga.

Una vez que concluya el partido, Carlos Vives celebra 30 años en el mundo de la música con un especial en La 1 (23:15 horas). El cantante colombiano se rodea de amigos y compañeros de profesión, para compartir vivencias, relatar experiencias en común y, sobre todo, regalar al público nuevas colaboraciones musicales. David Bisbal, Ana Mena, Carlos Baute, Diego Torres, Rosario Flores, Rozalén, Niña Pastori, Prince Royce o Ryan Castro son algunos de los artistas que se subirán al escenario junto al artista.

Antena 3 apuesta esta noche (22:10 horas) por el especial ‘Pasapalabra: Noche de campeones’. Cuatro grandes nombres del concurso presentado por Roberto Leal regresan al concurso para verse las caras: Orestes Barbero, Pablo Díaz, Luis de Lama y Javier Dávila. En tres programas especiales de prime time, los concursantes juegan por 3.000 euros en cada gala. El vencedor del torneo se llevará un premio de 25.000 euros y, de completar el Rosco, habría un bote de 100.000 euros.

Por su parte, ‘Got Talent’ celebra esta noche ‘La batalla de los jueces’ (22:00 horas) en Telecinco. En este especial del formato que conduce Santi Millán, la competición no solo tendrá lugar sobre el escenario, sino también en la mesa del jurado. De los 106 artistas que han conseguido el codiciado Pase de Oro durante las nueve ediciones del programa, cada uno de los jueces -Edurne, Risto Mejide, Paula Echevarría y Florentino Fernández- ha elegido a tres candidatos y presentará la propuesta a sus compañeros para que voten por su favorita. En caso de no llegar a un acuerdo, será el juez capitán de cada equipo quien decida qué concursante se enfrentará al veredicto del público al final del programa para elegir al ganador.

Tom Payne y Ben Kingsley, en Cuatro

La película ‘El médico’ llega al prime time de Cuatro (22:00 horas). En el siglo XI, Rob Cole, un joven huérfano y sin recursos, se promete a sí mismo convertirse en médico. Para ello viaja hasta Isfahán, en Persia, para estudiar medicina con el gran Ibn Sina. A pesar de las innumerables adversidades, Rob se mantiene firme en su propósito.

George Clooney, estrella en laSexta

Por su parte, laSexta apuesta por un nuevo pase de ‘Ocean Thirteen’ (21:15 horas). Danny Ocean (George Clooney) y su banda preparan un ambicioso y arriesgado plan para robar un casino. Su único objetivo, en este caso, es defender a uno de los suyos, que ha sido engañado por Willy Bank (Al Pacino), el despiadado dueño del casino.