Uno de los fichajes estrella de la octava edición de 'Masterchef Celebrity' se quedó anoche a las puertas de la semifinal. Jesulín de Ubrique tuvo que colgar el delantal en una noche clave, ya que el talent show escogió a los cinco aspirantes que intentarán obtener una plaza para la gran final: Blanca Romero, Laura Londoño, Álvaro Escassi, Toñi Moreno y Daniel Illescas.

Las otras dos famosas que estuvieron en la cuerda floja fueron Blanca Romero y Toñi Moreno. "Me parece injusto estar donde estoy hoy. Pero como tenga suerte de quedarme, tengo que volver a mis andadas", aseguró el extorero en unos totales a cámara.

Sin embargo, no corrió esa suerte y preparó un plato que no convenció en absoluto a los jueces. "La masa tiene un problema", comentó Jordi Cruz ante la creación de Jesulín, un trampantojo que también escondía otros fallos: "La coliflor está muy cruda". "Los esféricos no me gustan, no están ricos. No saben a lo que deberían saber", aportó por su parte Pepe Rodríguez.

Jesulín se queda a las puertas de la semifinal al convertirse en el expulsado del décimo programa de #MCCelebrity 8 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/C7R2Gp2x6Z — MasterChef (@MasterChef_es) November 10, 2023

La primera salvada resultó ser Blanca, de forma que Jesulín y Toñi se enfrentaron a la decisión definitiva. "Los tres platos eran complicados, pero uno un poquito más que el resto. Curiosamente ha sido el que mejor resultado ha tenido", dijo Pepe sobre el plato de la actriz, que pudo subir a la galería junto al resto de los semifinalistas.

Después de conocer que era el expulsado, Jesulín hizo balance de su paso por el concurso. "Lo he pasado bien", reconoció en su charla final con Pepe, marcada por la emoción de Daniel Illescas.

"Te voy a dar una misión. Muere con las botas puestas, pelea, no te vengas abajo. Ya en la final que te echen, que tampoco quiero que ganes", le dijo entre risas al creador de contenido. Y es que, como reconoció después, espera que Toñi Moreno gane 'Masterchef Celebrity 8' en un duelo final contra Dani: "Que muera en la final".