Bertín Osborne llevaba varias semanas esquivando las polémicas sobre su nueva paternidad. Pese a todo, el presentador finalmente ha hablado mostrarse muy molesto con la prensa: "¡No voy a hablar con nadie! ¡Vale ya!", les gritaba el cantante a los periodistas presentes en un evento.

'Así es la vida' ha tratado el tema y Sandra Barneda, pese a que en muchas ocasiones ha preferido no opinar sobre las palabras de Bertín Osborne, esta vez la presentadora no ha podido ser más contundente: "No ha estado nada afortunado. Bajo esa presión puede pasarte que patines un poco. En este caso, creo que Bertín ha patinado".

El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha aprovechado este nuevo desliz del artista para recordar otro sonado momento. En el pasado, Bertín Osborne se hizo viral por sus comentarios sobre un audio en el que una docente de Jerez quería cambiar el Día del Padre por "el Día de la Persona Especial". El motivo era que todas las familias, independientemente de su tipo, pudieran disfrutar de la celebración.

El cantante cargó severamente contra la profesora por sus palabras: "Pero, ¿quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? ¿Cuándo sea el Día de la Madre que será? ¿La madre con bigote o qué coño pasa?", se preguntaba, nuevamente muy enfurecido.

Tras ver el vídeo, la presentadora de 'La isla de las tentaciones' ha sido clara: "No sé cómo justificar esto. Mira que a veces intento ser un poco condescendiente con él, pero un comentario así es retrógrado. Es no vivir en una sociedad que avanza, que es tolerante, diversa y en la que nos enriquecemos mucho más respetando a los otros", zanjaba.