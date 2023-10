'TardeAR' ha contado este viernes con el testimonio de una persona muy allegada a Ana Rosa Quintana, que se ausentó este viernes El magacín vespertino de Telecinco habló del juicio por el asesinato del rapero Isaac López con Álvaro Rojo, abogado del principal procesado de esta causa, que casualmente también es hijo de la presentadora, condición que no se ha mencionado en ningún momento de la entrevista.

A lo largo de la intervención, Rojo habló cómo afronta la recta final de este litigio penal contra su representado: "Nuestras conclusión son muy distintas de las que en un principio constaban en el escrito de acusación. Creemos que nuestra postura se ratificado en todos los extremos".

"En ningún momento hemos defendido la absolución de David. No queremos excusarle ni justificarle. De hecho, él no quiere librarse. él no ha solicitado la libertad condicional en ningún momento. Él sabe que tiene que pagar su pena y lo único que buscamos nosotros es que le caiga lo que le corresponde, no lo que le piden, que es desproporcionado y no es justicia. Es venganza social. Se ha pedido la prisión permanente revisible, que es la pena más grave de nuestro ordenamiento. Se le está pidiendo lo mismo que a violadores o a asesinos múltiples por unos hechos que, al final, son un hecho puntual de un día y, sobre todo, con las circunstancias que se han dado con posterioridad como es la reparación del daño, el arrepentimiento, el perdón que ha pedido, las confesiones, la ayuda a la Policía...", afirmó el letrado.

Rojo también aseguró que el procesado "ha hecho lo que ha podido" por reparar el daño que realizó, subrayando que pidió un "proceso de mediación" con la familia de la víctima a la que se opuso la fiscalía: "Es un chaval que está en un camino avanzado a la reinserción para la edad que tiene".

"No, en abosluto fue un crimen entre bandas. En primer lugar, si se me permite referirme al tema de la discapacidad, la vulnerabilidad no es equivalente a discapacidad. Es que el crimen se produjese contra una persona, precisamente, por esa situación de menor defensa que tiene intrinseca. En el caso de Isaac, no existen ningún criterio para ello. Es verdad que tenía una discapacidad reconocida, pero el Síndrome de Spengel es un trastorno social. No es una discapacidad intelectual, ni física. No había una especial vulnerabilidad. De hecho, Isaac no solo era una persona extremadamente inteligente por todo lo que hemos visto y por lo que ha contado la propia familia, sino que también era una persona atlética que practicaba artes marciales y sabía defenderse perfectamente. Eso sin contar con que el día de los hechos portaba un cuchillo, pero es un tema aparte", respondió Rojo a la pregunta de Manu Marlasca sobre los condicionantes que se tiene que dar para que se condene con la prisión permanente revisable.

En este sentido, sobre el tema bandas, el abogado aseguró que es un asunto que "ha orbitado sobre el caso desde el principio porque la investigación se ha hecho a la inversa": "No se ha deducido de cómo se ha hecho de cómo se produjo el asesinato o como lo califique cada uno a enterder que ha sido algo de bandas, sino que se ha buscado la banda desde el principio".

"Ha habido cerca de dos años de investigación en la que la premisa de la Policía era buscar conexiones de bandas, y la verdad que las conexiones son muy débiles. Aunque existiese una mínima, ¿por qué se va a considerar que una banda va a querer asesinar a Isaac si no pertenecía a ninguna? Ese punto de partida tira ya el argumento de la acusaciones. Pero, aunque existiese un contexto de bandas en este supuesto, estos hechos no tendrían nada que ver con ello. Esto fue un encuentro casual entre dos personas que no se conocían como han reconocido todos los testigos que han venido. Llevábamos una semana de juicio y todos han coincidido", dijo Rojo.