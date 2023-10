La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno ha estado muy presente en la entrega de 'Vamos a ver' este viernes. El programa matinal de Telecinco se desplazó hasta Sevilla para informar de las horas previas al enlace: "Acaba de subir una foto con una taza y una infusión. No está nerviosa, pero lleva mala desde las nueve de la mañana. Esperemos que se mejore, que quedan pocas horas".

"He podido hablar con Asraf Beno y dice que está un poquito nervioso. No ha querido salir a hablar con los medios porque está muy emocionado", informó Patricia López desde el hotel en el que se encuentran alojados la mayoría de los invitados.

Además de hablar con el diseñador del vestido de la novia, la reportera de 'Vamos a ver' aprovechó la ocasión para darle un regalo muy curiosa a la hija de Isabel Pantoja: "Es una liga de color azul para que te la pongas esta noche".

"Me lo voy a poner, muchas gracias, un beso a todos", le dijo una Isa Pantoja algo emocionada a la reportera del programa de Telecinco tras recibir este obsequio.

Además de darle este regalo, 'Vamos a ver' también recogió las declaraciones de Carmen Borrego, que es una de las invitadas a este enlace: "Me hace ilusión por Isa, ella está muy contenta y espero que sea muy feliz".

"Les deseo mucha felicidad y que tengan una niña, que es lo que quiere Asraf", afirmó Carmen Borrego bromeando, que añadió que Asraf Beno ya ha hecho "un máster con el hijo de Isa: "Así que va a ser un padrazo".

"Yo vengo muy sencilla, no creo que sea un momento de lentejuelas... vengo porque quiero mucho a Isa y me apetecía acompañarla", comentó la colaboradora de 'Vamos a ver' y 'Así es la vida', subrayando el estado anímico que está atravesando: "No es un momento para mí de demasiada fiesta, vengo discreta, hay que seguir viviendo. Pero no me apetece mucho folclore de vestido".