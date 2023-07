Amazon Prime ha recuperado el espíritu del mítico 'Humor amarillo' con 'El castillo de Takeshi', la nueva versión del famoso programa en el que un grupo de japoneses se atreven con disparatadas pruebas físicas, y que llega a la plataforma este lunes 10 de julio. Los cómicos Dani Rovira y Jorge Ponce son ahora los dobladores, junto a Eva Soriano. "Los japoneses son muy parecidos a los españoles en cuanto al cachondeo", asegura el protagonista de 'Ocho apellidos vascos'.

¿Siguen al pie de la letra los guiones o tienen margen para la improvisación?

Dani Rovira: 'Fifty fifty'. Tenemos unos guiones buenísimos, pero no dejan de ser un colchón en el que nosotros decidimos si queremos tumbarnos o no.

Jorge Ponce: Eso pasa mucho en la comedia. Lo que se te ocurre en el momento siempre da mucha vida, aunque no sea un chiste mejor que el que tienes en el texto, y no queríamos perder eso en el programa.

Dani Rovira: Y luego están los diálogos. Cuando empezaban a hablar los personajes realmente estábamos hablando entre nosotros, y eso se ha quedado, porque, para ofender, la improvisación es muy importante.

Jorge Ponce: Nos hemos insultado mucho los unos a los otros. Y eso tiene que salir del corazón.

¿Tanto se han insultado?

Dani Rovira: Es que eran muchas horas, y no hay nada más divertido que insultar a un cómico. A mí me encanta que un cómico me falte al respeto. Yo creo que es nuestro código, nuestra forma de demostrarnos cariño.

'Humor amarillo' se hizo muy popular en España en los años 90, pero desde entonces la comedia ha cambiado mucho. ¿Consideran que 'El castillo de Takeshi' mantiene la misma esencia o han tenido que ir con más cuidado con los chistes?

Jorge Ponce: Yo creo que tanto el programa de los años 90 como el de ahora son pura tontería, con gente cayéndose y nosotros haciendo chistes alrededor de ello. Lo que sí que se ha adaptado es el título, que ha sido una decisión bastante correcta de Amazon. Expresiones como 'humor amarillo' y 'chino Cudeiro' no es que fueran terribles, sino que son de otra época. Ahora se tiene más sensibilidad con eso y creo que está bien que se haya dado ese paso. Pero la tontería está.

Dani Rovira: Y la esencia. Estamos viendo imágenes que no se corresponden en absoluto con lo que dicen los personajes, como antes. Y dentro de ese humor hay muchas cosas que no tienen sentido, así que esa parte de surrealismo y de absurdo sigue teniéndolo, como cuando lo doblaba en su día Juan Herrera, un cómico maravilloso del que todos hemos bebido.

Jorge Rovira: Además hemos querido tener a Fernando Costilla y Paco Bravo [los dobladores del programa cuando se emitió en 2006]. En el 'show' original había un reportero que iba vestido de explorador y ahora hay dos, así que son ellos.

¿Qué supone para un cómico estar en un programa como este?

Jorge Ponce: Es un programa que nos ha hecho reír mucho y es muy fuerte que ahora seamos nosotros los que tengamos la oportunidad de transmitir a la gente esas risas.

Dani Rovira: Significa formar parte de la nostalgia de los chavales del futuro. La idea es un poco que las nuevas generaciones también se suban al barco de lo absurdo de Takeshi.

Como en el programa original, aquí sus comentarios no tienen nada que ver con lo que dicen en la versión japonesa, que no sabemos si producen tantas risas...

Dani Rovira: Eso no lo sabremos nunca ni lo queremos saber. Lo que hay que reconocer es que el 90% del mérito del programa lo tienen los que salen en pantalla. Para mí el japonés es muy parecido al español en cuanto al cachondeo. Tienen una cultura milenaria, en la que priman el respeto, pero luego hay una parte de su esencia que es una despedida de soltero constante y se apuntan a lo que haya que hacer. Es una actitud maravillosa y no te creas que todo el mundo en España se ríe de esa forma ni haría todo eso.

Jorge Ponce: Nosotros sí que la tenemos y lo primero que preguntamos cuando nos dijeron de hacer el programa fue: ¿pero podemos ir a darnos una buena hostia?