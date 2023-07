Adela González y Boris Izaguirre encaran un nuevo proyecto en laSexta. La periodista y expresentadora de 'Sálvame', y el escritor venezolano se pondrán al frente de 'Más Vale Sábado' a partir de septiembre. Pero antes, se han dejado ver junto a Cristina Pardo en el plató de 'Más Vale Tarde' en la tarde de ayer.

La nueva pareja de presentadores se coló en las pantallas junto a Pardo, entre el final de 'Zapeando' y el inicio de 'Más Vale Tarde' cuando Dani Mateo conectaba con su compañera. Al ver a la nueva pareja, le sugirió a Cristina que le pidiera consejo a Boris Izaguirre para la boda de Tamara Falcó.

"Esta pregunta me parece un poco de mal gusto para Boris", dijo Pardo, pues parece que el showman no estará finalmente invitado a la ceremonia. "No, no pasa nada. Puedes llevar lo que hubiera llevado yo", respondía él, salvando su primer momento incómodo en el que será, previsiblemebte, su plató a partir de septiembre

Ya más avanzado el espacio de Pardo, Adela y Boris volvieron al plató para avanzar detalles de su nuevo proyecto para el otoño en las tardes del sábado en laSexta: "Nos conocimos en maquillaje en su anterior etapa [Telecinco] y ya en ese momento se estaba hablando de esto, pero todo en secreto", comentó Izaguirre. "Yo no sabía que eras tú'', le respondió su nueva compañera.

"Habéis hecho cosas muy distintas, sobre todo en los últimos tiempos, ¿eh Adela?", preguntó Cristina, haciendo referencia a la etapa de González como presentadora de 'Sálvame'. "Y no miro a nadie, ¿verdad?", contestó ella bromeando.