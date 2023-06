Lucía, una de las solteras protagonistas que 'First Dates', llegó a España hace tan solo unos meses, después de que sus padres alemanes se enamorasen de nuestro país y decidieran trasladar aquí su residencia. Desde su llegada, ha tenido varias relaciones estables pero no ha encontrado el amor. Sus requisitos son que sea una persona estable, nada tóxica y que sepa que ella se comporta como una niña.

Miguel, su cita, se considera el Maluma de Cádiz y asegura que le encanta gastar dinero. Le gustan las chicas morenas, preferiblemente no más altas que él. Aunque de lejos no ve bien, nada más ver el pelo de Lucía, aseguró que "esa mujer vale la pena". Ambos viven en la misma ciudad y empezaron su cita con muchas ganas, pero él no supo sobrellevar la sitaución.

Miguel se ha puesto nervioso al ver a Lucía de cerca, llegando incluso al punto de que le temblasen las pieranas: "A mí esa mujer me impone, esos ojazos". Esta actitud sorprendió a la chica, que en un principio había pensado que era un chico echara para adelante y que no esperaba que se pusiera nervioso.

Aunque él sabe que tiene pinta de golfo, ha querido dejar claro que esa etapa ya quedó atrás. De hecho, al conocer que Lucía tiene hijos, le ha dicho que le encantan los niños. Ella ha apuntado que le alegraba escuchar eso porque su hija es lo primero. Cuando todo parecía que empezaba a fluir, Miguel se ha vuelto a poner nervioso en el reservado.

Al tener a Lucía tan cerca se ha puesto muy nervioso y se ha sentibo cohibido. Aunque su intención inicial era besarla, ha confesado que se ha sentido diminuto porque ella le impone mucho. Aunque no ha sabido muy bien qué hacer ni qué decir, le ha encantado saber que ella estaría encantada de darle una segunda cita, por lo que es posible que ambos se reencuentren muy pronto.