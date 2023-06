La historia de Nacho Vidal ha dado tanto de sí como para llegar a convertirse en una serie de televisión. Tras su lanzamiento en Atresplayer, la ficción llega esta noche a LaSexta con sus dos primeros episodios, en los que se puede ver los comienzos del personaje en la industria del porno.

Y su protagonista, Martiño Rivas, ha hablado de las claves de su personaje en el marco de la celebración de Desalia 2023. "En principio tuve muchas dudas a la hora de aceptar este personaje, pero se me fueron cuando leí su biografía. Me despertaba sentimientos muy extremos", nos cuenta el actor gallego.

"Me intimidaban mucho las escenas de sexo. Y me intimidaba el propio Nacho también cuando le conocí. Su presencia en el set inquietaba, quizá debido a la imagen que se ha difundido de él. Es un ser complejo y con muchas aristas. Aunque le he conocido durante el proceso de producción de la serie, no sería capaz de saber cuál va a ser su siguiente movimiento porque es impredecible. Es una persona muy libre", asegura.

Martiño Rivas asegura que el principio del camino a la hora de preparar la serie fue incierto y que el proyecto fue tomando forma según pasaba el tiempo. "Al principio no sabíamos por dónde íbamos a ir, lo fuimos descubriendo según íbamos avanzando. Incluso me llegaron a hacer una prótesis con una nariz parecida a la suya. Pero luego nos dimos cuenta de que la naturaleza de la serie no era hacer un drama. Nacho era un pretexto, un elemento para caminar de la mano y que nos enseñara la historia reciente del cine para adultos".