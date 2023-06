Carlos Sobera también protagoniza algunos momentos destacados en su rol al frente del restaurante de 'First Dates'. Uno de los más recientes ejemplos tuvo lugar cuando recibió a Ronald, un soltero al que le hizo una pregunta para ponerle a prueba nada más entrar: "¿Qué haces si tu pareja te despierta y te pide un vaso de agua?".

Sin pensárselo mucho, este cantante y dependiente de 24 años tuvo muy claro cuál iba a ser la respuesta que le iba a dar al presentador: "Muy amablemente le digo "claro que sí, mi amor, yo te lo traigo". "Hemos elegido al hombre adecuado. ¡Pasa para allá!", le contestó Sobera dándosela por buena.

Solo instantes después de esta respuesta, Ronald supo que iba a conocer a Ana Clara, una estudiante y camarera de 20 años, que llegó al restaurante de Cuatro definiéndose como una chica muy habladora y sociable: "Siempre llamo la atención a cada sitio que voy. No hay nadie que no me mire. Me gusta arreglarme, maquillarme y ponerme guapa".

"¡UAU! Es muy linda. Es súper linda. Tiene un cabello súper hermoso", aseguró Ronald como primera impresión después de compartir sus primeros minutos juntos en la barra de 'First Dates'.

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, ambos aprovecharon la velada para conocerse un poco más.

En los últimos minutos de la cena, sus complementarias personalidades fueron cruciales en 'La decisión final', ya que ambos quisieron tener una segunda cita con el otro fuera del restaurante de 'First Dates'.