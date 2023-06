La cordobesa India Martínez ha aparecido recientemente en uno de los programas más populares de la televisión, como es 'Mi casa es la tuya', en el que charla de manera distendida con el popular presentador Bertín Osborne. La charla se desarrolla en el domicilio que tiene la artista en Sevilla, por lo que gracias al programa hemos podido conocer cómo es su casa.

India Martínez y Bertín Osborne

En el programa emitido en Telecinco, India Martínez hace un repaso, no solo a su trayectoria profesional, también a su vida personal, haciendo alusión a diversos momentos especialmente duros. En este sentido, recordó que su infancia no fue nada fácil, haciendo alusión también a sus orígenes de familia humilde. Además, ha revelado que sufrió 'bullying' durante sus primeros años en el colegio, donde la tachaban de 'empollona'. Posteriormente, se mudó a Almería con apenas once años, donde recuerda que también se sintió marginada y aislada en su clase.

Abre las puertas de su casa

India Martínez es una de las artistas cordobesas más reconocidas nacional e internacionalmente. Sin embargo, al margen de su identificación con la ciudad, es indisociable su nexo con su barrio, Las Palmeras, al cual ha hecho alusión en multitud de canciones e incluso ha grabado videoclips en él.

Esta seña de identificación cobra especial importancia al ser esta zona una de las más desfavorecidas, no solo de Córdoba, también de España. Y es que, es uno de los tres barrios cordobeses que se encuentran entre los 15 más pobres de España, según el informe Urban Audit, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). También es el sexto barrio del país con menor renta media anual por habitante, solo con 7.483 euros.

Sin embargo, India Martínez vive actualmente en Sevilla y durante el programa se ven diferentes estancias de su domicilio. Allí vive con su pareja, el actor Ismael Vázquez. Martínez ha señalado en diversos momentos del programa que todavía está cambiando cosas de la casa y "poniéndola a mi gusto", aunque ha admitido que es su chico el que más se está dedicando a dicha tarea.

En líneas generales, se observan habitaciones amplias en las que predominan los tonos marrones y blancos. Aunque lo que más destaca es, sin duda, el amplio jardín con el que cuenta la casa, decorado con césped artificial, vegetación, hamacas y con una piscina en su zona central. Junto a él se encuentra un porche con una zona para sentarse y una mesa, donde transcurrió parte de la entrevista. También cuenta con un estudio donde graba y compone.

India Martínez también ha querido compartir su casa en redes sociales, indicando que "no suelo compartir fotos de mi casa pero hoy es una ocasión especial. Esta noche mi casa es la vuestra".