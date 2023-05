Ana Obregón vuelve a acaparar la atención mediática. Poco más de dos meses después del nacimiento de Ana Sandra, su nieta, la actriz ha aterrizado este miércoles en España junto a la pequeña. Tras la publicación de las primeras imágenes del regreso de la actriz, 'El programa de Ana Rosa' ha puesto este tema encima de la mesa con Alessandro Lequio entre sus colaboradores.

"Ana Obregón ha regresado a España dentro de los plazos que contemplábamos, teniendo en cuenta que es un viaje largo y que la niña es un bebé", comenzaba explicando Joaquín Prat, que acto seguido le ha lanzado una pregunta muy directa al italiano: "¿Vas a ir a conocer a tu nieta?".

"Yo no tenía la fecha marcada en la agenda. No tenía ni idea, ha sido una sorpresa, pero bienvenida", se limitaba a responder Lequio sin convencer al presentador, que no ha ocultado su malestar por el hecho de que evitara su pregunta: "No me has respondido".

"No te he respondido porque sabes perfectamente que sobre este tema, como todos los temas relacionados con mi hijo, no voy a hablar y así me voy a mantener", ha replicado el conde, lo que daba lugar a un pequeño momento de tensión con el periodista: "Pero la pregunta era fácil de responder, sí o no".

"Pero la pregunta está relacionada con mi hijo", ha defendido Lequio mientras Ana Rosa entraba en escena para intentar calmar los ánimos y continuar con el debate: "Bueno, es la hija de su hijo". "Por eso le pregunto", ha defendido Prat sin insistir más en el tema.