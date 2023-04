'First dates' recibe todo tipo de exigencias por parte de los solteros que acuden al programa, sin embargo, Nuria sorprendió al presentador con una de sus exigencias. La soltera acudía al 'dating show' tras varios años casada en busca de un hombre con hábitos muy específicos: "Que sea más alto que yo. Que tenga todos los dientes. Que sea pulcro y limpio".

El programa presentado por Carlos Sobera le presentó a Manuel, el cual no recibió una buena primera impresión: "Es más delgadito y pequeñito. Me veo más mujerona que él". Otro de los imprescindibles de Nuria era que el soltero viviese en un pueblo costero pero el programa solo consiguió encontrar a un pretendiente que viviese a 15 kilómetros de la costa.

Sin embargo, lo más alarmante de la velada ha sido cuando Nuria ha descubierto que Manuel no hablaba catalán. Su sonado gesto ha dejado clara su opinión: "Madre mía, qué problema", mientras se estaba santiguando. A pesar de las discrepancias entre ambos la cita se ha desarrollado con cierto tono humorístico: "Como no cojan un taladrador de esos, yo creo que soy virgen otra vez, te lo juro", bromeó el soltero.

Una importante reflexión de Nuria sobre la soledad hizo pensara Manuel durante la cita: "Ni se me ha pasado por la cabeza", aseguró. El soltero dio su opinión sobre la soltera ante las cámaras de 'First dates': "La veo muy cerrada. No quiero otra mujer con carácter. Ya he estado 40 años con una".

La decisión final resultó ser la esperada al inicio de la cita. Ambos decidieron no tener una segunda cita a pesar de que Manuel invitó a Nuria a la cena, algo que dejó sorprendida a la soltera: "¿Me vas a invitar? Pues muchas gracias", agradeció Nuria. Pocos minutos después aseguró ante el equipo del programa cómo se había aprovechado: "Para una vez que paga el hombre... ¡Es que pago yo siempre!".