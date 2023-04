No cabe duda de que First Dates es uno de los programas más populares y curiosos de la televisión en España. Estrenado en 2016, en él, hombres y mujeres buscan encontrar el amor mientras cenan, dejando muchas veces escenas llamativas. Una de las más recientes es esta en la que una mujer de Montilla huye de su cita.

Disparidad de opiniones

Francisco, un agricultor divorciado de 49 años de El Higueral, pedanía perteneciente a Iznájar, llegó al programa de Carlos Sobera con el fin de encontrar de nuevo el amor.

Mientras esperaba en la barra del restaurante entró Maite, 48 años, residente en Montilla y que trabaja en el sector de la carpintería de aluminio, quien explicó que se sentía sola, ya que hacía casi una década que lo había divorciado. Francisco tuvo una primera impresión más que positiva, ya que exclamó, "¡Qué guapísima es! ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido!".

Por su parte, Maite tuvo una primera impresión radicalmente opuesta y señaló que "no es mi tipo" y, conforme avanzó la cita añadió " es que ni hablando, abre la boca y pierde todo el encanto".

Conforme la cena avanzaba, era más que evidente que Francisco estaba interesado mientras que Maite no, hasta el punto que se sinceró con él y dijo "nada me ha gustado".

Mentir no es una opción

Ante esta situación, Francisco, que ya pensaba en el momento en el que juntan a los dos para preguntarles si tendrían una segunda cita, le propuso mentir. "Podemos aquí decir una cosa y luego que sea otra también y quedamos bien los dos. Que nos digamos que sí, pero luego pues no", dijo.

El insólito comentario dejó perpleja a Maite quien aseguró que "con la verdad se va a todos lados". Minutos después, la montillana acabó con la cita al levantarse y marcharse, aunque disculpándose previamente, y asegurando que no le había gustado el comentario.

En comentarios posteriores a las cámaras del programa dijo que "donde no me encuentro a gusto, sé retirarme. Eso es una victoria". Por su parte, Francisco que se había ido "volando" y asegurando que no se hundía porque "me han venido palos más gordos".