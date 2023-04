'Y Ahora Sonsoles' explicó este viernes la ausencia de Tamara Falcó en las últimas emisiones de 'El Hormiguero'. Al parecer, la hija de Isabel Preysler estaría indispuesta tras un viaje a Bali, tal y como comentaba el periodista Daniel Carande.

En ese instante, otro colaborador del espacio, Javier Cid, se lanzó a hacer un comentario sobre el peso de la marquesa que no gustó nada a Sonsoles Ónega. "Así ya no tiene que andar los filtros estos de Instagram y quitándose 20 kilos de las fotos", decía el tertuliano. "Ese comentario, ojo, no me gusta en este programa", replicaba la presentadora.

"¿Estás diciendo que tiene que perder peso? Lo has dicho. Y aquí cada una pesa lo que le da la gana", se quejaba la presentadora con el rostro cada vez más serio ante lo que escuchaba. Cid intentó justificarse alegando que es Tamara "la que hace eso", pero de nuevo se encontró con Sonsoles.

"Pero tú has dicho que por eso que tiene Tamara, que interpreto por lo que dice Dani Carande que es gastroenteritis, está ahora mismo perdiendo algo de líquido y de peso. Y has dicho 'así mejor'. No. Y menos con una enfermedad. Es que luego decimos que si los filtros... y eso aquí en la tele, no. Que ella haga lo que le da la gana, pero aquí no vamos a decir esas cosas", concluyó antes de continuar con el programa.