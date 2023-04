La maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada ha sido todo un acontecimiento que el 'Deluxe' no ha querido dejar escapar. Por este motivo, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez organizó un debate al que invitó a Teresa Bueyes, amiga de Ana Obregón, cuyos argumentos provocaron un enfrentamiento con el presentador.

Vázquez quiso saber si le parecía machista que se criticase a Ana Obregón por ser madre a los 68 años tras haber alquilado el cuerpo de una mujer. Ella fue muy contundente con su respuesta: "Sí. Esto es una tontería hoy en día porque la edad cronológica y la biología no tienen nada que ver. Cada vez somos más longevos y Ana, con la edad que tiene, es capaz de ponerse la pierna en la cabeza. A ver cuántos de 15 años lo pueden hacer".

Sin embargo, esta respuesta no fue del agrado de Jorge Javier: "Me parece un ejemplo un poco idiota". Pero ella seguía con sur agumentario: "No es idiota. Es importante cómo está físicamente. Es una mujer que está ágil", intentó defender.

No obstante, al catalán seguía sin convencerle: "Me cuesta mucho contenerme cuando os escucho porque me da la impresión de que infantilizáis el discurso. Ana Obregón está muy bien para sus años, pero tiene 70. Yo, con 52, descartaría ser padre porque con 65 no voy a tener fuerzas de comerme una adolescencia", apuntó.

Pere la amiga de la actriz siguió en sus trece: “Todos los días mueren muchos niños por abortos, pero eso sí. Y celebrar una alegría como esta, lo critica mucha gente con falsa moralina. Hay niñas adolescentes que abortan y no se les da otra opción, como pueda ser traer una criatura al mundo y que la recojamos otras que sí queremos tener esos bebés”.

Estas últimas declaraciones hicieron estallar al presentador: "Cuidado, cuidado. Me parece una cosa muy seria. Esto de quedarme yo el niño que tú no puedes tener...eso es otra cosa. No me pongáis esos ejemplos porque son muy perversos. Por favor, cuidado".