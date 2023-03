El pasado 3 de febrero, Iñaki López comunicaba a los espectadores que abandonaba 'Más Vale Tarde' por un problema de salud. El vasco, siguiendo las recomendaciones médicas, se tomó un respiro y volvió cuando se sintió con fuerzas, el 28 de febrero, casi un mes después de su salida.

El conductor regresaba con un ojo morado y la pupila dilatada. "Hace un mes aproximadamente acudía, debido a molestias en un ojo, al Hospital de La Paz, donde me localizaban un desprendimiento de retina, el segundo en mi haber. No me gusta dejar las cosas a medias, ya tuve un desprendimiento en un ojo, por qué no un segundo un año después", explicó en su pronta reincorporación al espacio.

En la tarde del viernes, parecía que todo iba bien, pues López conducía en solitario la entrega de 'Más Vale Tarde' con la ausencia de Cristina Pardo. "Después de dos meses de baja médica y los cuatro meses que voy a tener en breve por baja de paternidad, le debía alguna tarde a la muchacha. Le he permitido que vaya a disfrutar de su vida, aunque sea un cuartito de hora", bromeaba el presentador para la explicar la ausencia de su compañera.

Sin embargo, al finalizar el programa, el propio Iñaki escribió un tuit para despedirse de los espectadores por el mismo problema de salud que le apartó de la televisión hace más de un mes y medio. "He recaído. Ahora del otro ojo. No os veré en un tiempo. Gracias por vuestros ánimos. Os echaré de menos", se despidió.