'First Dates' también abre sus puertas a personas que han tenido una vida amorosa algo ajetreada. Este es el caso de Francisco, un señor de 78 años residente en Rubí (Barcelona), que entró al restaurante desbordando vitalidad, algo que no pasó por desapercibido para Carlos Sobera y los seguidores del programa: "Hago mucho deporte. Me voy a nadar, al gimnasio, camino 7 u 8 kilómetros. No paro".

"Tienes una piel maravillosa, no tienes una sola arruga… Estás perfecto, no me extraña que quieras enamorarte", le dijo Carlos Sobera a Francisco, que le reconoció echar mucho de menos vivir enamorado: "Es que es una felicidad". Aún en la barra del restaurante, Francisco se puso colorado cuando el presentador le preguntó si era un conquistador, revelándole su infalible truco a la hora de conquistar: "Soy un hombre a mis 78 años que mantengo las ganas y soy fogoso, tengo unas ganas que no hay quien me las quite". Instantes después a esta conversación, Francisco supo que iba a conocer a Juana, una jubilada de 72 años de Girona, que entró al restaurante diciéndole a Carlos Sobera que la gente de 'First Dates' eran como sus "hijos" porque solo ponía Mediaset en su casa: "Soy una mujer moderna, super positiva, muy alegre y con ganas de vivir la vida. Es que lo llevo en la sangre". "Me gusta, la verdad, y es bastante guapa", dijo Francisco sobre Juana, que también tuvo una buena impresión de él tras compartir sus primeros minutos en la barra: "Está bien. Es guapo. Las cosas son así". En los últimos minutos de la vela que compartieron juntos, la distancia fue una gran barrera entre ambos en 'La decisión final'. A pesar de que ambos vivían en Catalunya, los dos comensales rechazaron tener una segunda cita, pero tampoco cerraron la puerta de la amistad. "Por una llamada de teléfono no pasa nada", dijo