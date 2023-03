Varios meses después de romper la estrecha relación de amistad que mantenía con Belén Rodríguez, Jorge Javier Vázquez ha reflexionado en 'Sálvame' sobre el estado en el que se encuentra su vida personal. "No sé qué pasará dentro de un tiempo, pero yo no la echo de menos", confesó el presentador en el programa de ayer.

No obstante, quiso dejar claro que tampoco olvida los buenos momentos que ha pasado junto a la colaboradora: "Eso no quiere decir que haya sido una persona muy importante en mi vida con la que he pasado momentos únicos y maravillosos".

"Nos hemos ayudado en diversos momentos de nuestra vida, pero no la echo de menos", confesó Jorge Javier. Además, recordó que Belén Rodríguez era "la primera persona con la que hablaba y me mensajeaba todos los días".

Este asunto dio pie a que Jorge Javier profundizara más en la etapa que está atravesando actualmente: "Ya que estamos en época de confesiones, creo que estamos todos en un proceso personal en el que estamos indagando sobre nuestra vida. Estamos rehaciendo cosas que habíamos dejado a medias o apartadas por el trabajo".

"Creo que Belén Rodríguez formaba parte de mi vida cuando el trabajo me ocupaba las 24 horas del día", explicó un Jorge Javier dispuesto a prestar más atención a sus relaciones personales: "A mis 52 años y medio, afortunadamente me he dado cuenta de que tenía mi vida personal muy descuidada". "Quiero iniciar otra vida personal que no tenga tanto que ver con mi trabajo", comentó el de Badalona, que en plena etapa de cambios en Mediaset, agradeció su papel dentro del grupo de comunicación: "A mí este trabajo me ha dado muchísimo, he sido muy feliz y soy muy feliz, pero necesito otro espacio donde no haya absolutamente nada".