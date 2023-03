Patricia Donoso se ha convertido en una de las primeras protagonistas de 'Supervivientes 2023', pero no precisamente por su trabajo en la isla o su buen desempeño en las pruebas. Apenas 72 horas después de llegar a los Cayos Cochinos, la concursante manifestó su intención de abandonar el curso: "He llegado hasta aquí. Lo siento muchísimo, pero no puedo estar más".

A pesar de que parecía que su decisión era firme, tal y como dejó claro el pasado domingo durante la emisión de 'Conexión Honduras', finalmente Ion Aramendi acabó informando de que Donoso había cambiado repentinamente de opinión. "Está volviendo a la playa, se ha arrepentido de su decisión", explicó el presentador. Sobre este tema debatieron el pasado lunes los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa', donde la propia presentadora del magacín compartió una tajante opinión sobre la actitud de Donoso: "¿Entonces se sigue quedando en 'Supervivientes'? Yo creo que no va a aguantar mucho". "Ahora, te digo una cosa, yo no la metía en los platós. Este es el viejo truco, dejo de pasarlo mal en la isla y ahora estoy en los platós", dejó caer Ana Rosa mientras Pepe del Real apuntaba: "Sentadita al calor del foco se está mucho mejor". Más adelante, Joaquín Prat compartía su propia teoría sobre el 'volantazo' de Donoso: "Estaba Charles (su marido) haciendo cuentas del rejonazo que tenía que pagar a la productora por abandonar sin causa justificada". "¿Veintiséis mil ediciones después, dónde cree que va esta gente?", se preguntó a continuación. Alessandro Lequio, por su parte, comentó que la superviviente solo busca "paripé en busca de protagonismo". "Esta señora es una cuentista, ha querido ser la protagonista del primer debate y lo ha conseguido", opini el tertuliano antes de que Ana Rosa apoyara la versión que había dado su copresentador: "Creo que el marido ha hecho las cuentas y le ha dicho: Mira, preciosa, ya estás volviendo".