Roberto Leal es, quizá, uno de los presentadores más queridos y valorados de la televisión en España: el sevillano conduce el concurso con más audiencia de la parrilla, 'Pasapalabra', además de la nueva apuesta de Antena 3: 'El Desafío'. Llegar hasta aquí ha sido una carrera de fondo que comenzó en 2001, cuando trabajó como redactor para Informativos Telecinco y que ha recorrido decenas de programas en varias cadenas.

El periodista ha participado hoy en 'Estigma y orgullo del acento', un programa especial del medio elDiario.es para el pódcast 'Un tema al día' conducido por Juanlu Sánchez donde ha conversado sobre el asunto junto a la ministra María Jesús Montero o la actriz Aixa Villagrán con motivo del día de Andalucía.

En su intervención, Roberto Leal ha recordado cómo fueron sus inicios como reportero: "antes te marcaba mucho y nos imponíamos la búsqueda del acento neutral, que yo siempre he dicho que no existe". El presentador ha explicado que "Sobre todo al inicio sí que noté que se me pedían que abriera más la boca, que hablara más lento y articulara más, pero nunca me lo tome como una ofensa".

Reconoce que "Es cierto que cuando en un informativo nos toca cubrir un suceso cambiamos el acento radical porque parece que no se puede contar un suceso con tu propio acento". Sobre esto, ha reflexionado que cree "que es muy torpe, pero es una rémora que tenemos del pasado".

Respecto a su acento en 'Pasapalabra', Roberto Leal ha explicado que a día de hoy no tiene "ningún problema" y que "El acento que tengo en mi programa, en el Rosco de 'Pasapalabra' es completamente plano para no interferir en la prueba, pero, sin embargo, en el resto del programa hablo con total naturalidad".

El 'zasca' de Roberto Leal a Pablo Motos al preguntar por su acento

No es la primera vez que Roberto Leal reivindica públicamente el acento andaluz: en 2020, cuando comenzó a presentar 'Pasapalabra' se enfrentó a una cuestionada pregunta de Pablo Motos en 'El Hormiguero'. El presentador del 'late show' preguntó al sevillano: "¿Qué tal va lo de hablar muy deprisa?¿Lo llevas bien? A lo que respondió que la clave no estaba en la velocidad, sino en que se entendiera qué estaba diciendo.

Después, Motos intentó problematizar el acento andaluz: "Lo del acento andaluz, ¿qué vas a hacer?¿Lo vas a suavizar o lo vas a dejar". La aplaudida respuesta del conductor de 'El Hormiguero' fue: "Creo que no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción. Eso creo que será un debate y a mí me encanta que surja".

Por último, explicó que trataría "de articular más, pero en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema. Creo que tienes que ser tú mismo, y si Antena 3 te llama es para que seas tú y no un muñeco".