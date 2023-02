José Ramón de la Morena ha vuelto a poner sobre el foco mediático 'Reyes de la noche', serie que Movistar Plus+ canceló por sorpresa en 2021 cuando ya preparaba una segunda temporada tras su buena acogida inicial. El locutor ha sorprendido este pasado miércoles al realizar unas sorprendentes declaraciones sobre por qué no se produjo más capítulos de esta comedia que estaba "inspirada" en guerra radiofónica con José María García.

"Estaban haciendo la segunda parte, y sé que García movió todos los hilos para que no saliera, y logró cargársela. Pero es que me pareció horrible", aseguró De la Morena en una entrevista concedida a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE' con motivo del Día Mundial de la Radio.

Aparte de estas palabras, en esta conversación, el exconductor de 'El larguero' también volvió a mostrar su opinión sobre la producción, mostrándose bastante crítico: "La serie esa que hicieron, pues como si me dicen que ponen los 'Gavilanes'. Porque yo no me reconocía en nada, y para García me parecía una canallada. Porque marcaban a su familia y tal...".

"No tenía nada que ver con el tipo ese que ponían ahí. Se lo dije a los dos actores, que me parecía que eran dos buenos actores, pero los guionistas me parecieron horribles”, aseguró el periodista.

Cabe recordar que, en el mes de mayo de 2021, Movistar Plus+ estreno 'Reyes de la noche', una serie creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor que estaba inspirada en la edad de oro de la radio deportiva de finales de los 80 y principios de los 90 liderada por José María García y José Ramón de la Morena.

Esta comedia con dosis de drama estaba protagonizada por Paco 'El Cóndor' (Javier Guitérrez) y 'Jota' Montes (Miki Esparbé), dos periodistas deportivos capaces de todo por reinar las ondas en la noche.