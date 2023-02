Cristina Pardo estuvo al borde del llanto en el programa de ayer de 'Más Vale Tarde'. La presentadora tuvo que contener las lágrimas cuando abordaba la noticia del fallecimiento de una niña de 12 años por peritonitis.

La periodista intentó aguantar el tipo mientras escuchaba el testimonio de Manolo, abuelo de la menor. "Tenemos noticias de que los padres de Emma están estudiando, de alguna manera, denunciarlos".

"Decía la abogada que tenemos en plató que, desde luego, tenéis todas las de ganar. Al margen de eso, os deseo que podáis superar este trago, convivir con él. Al final se trata de eso, de convivir con él. Os mando un abrazo muy fuerte", afirmaba la presentadora, mientras el entrevistado se disculpaba porque la madre de la niña no podía atender a los medios.

"No pasa absolutamente nada, Manolo, porque usted ha hablado muy bien y ha trasladado lo que siente la familiar. Está estupendo y le quedan muchos años de vida. Tiene mucha familia a la que cuidar", decía Pardo. "A mis 80 años, son los que me dan ganas de vivir, pero la ilusión se me ha quitado. Entre lo de mi señora y lo de mi nieta, ¿qué hago en este mundo?", se lamentaba él.

Cristina ha intentado animarle diciendo que tenía que dar "alegría a los familiares que le quedan". "Tengo una familia maravillosa que me da fuerza para vivir. Si no, no estaría aquí", se despedía el abuelo de la fallecida. En plató, una de las colaboradoras, Loreto Ochando, no podía contener la emoción.

"Me ha llegado al alma lo de este señor. No me puedo imaginar lo que está pasando. Somos periodistas, sí, pero me emociono. Creo que tienen que ir hasta el final porque perder a un hijo en estas circunstancias... Bueno, perder a un hijo siempre es traumático, pero tener a un hijo en agonía casi una semana y tú llevándolo al médico sin parar, sin que reciba la asistencia que corresponde...", expresaba entre lágrimas.

Por último, Cristina Pardo cerraba el tema con pena, poniéndose en el lugar de la familia: "No, pero, bueno, yo me imagino la rabia de esa familia. De pensar que fueron tres veces al médico, una vez le dijeron que era por los ovarios y otra que, como llevaba varios días sin comer, por eso le dolía la tripa".