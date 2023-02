En ocasiones parece que todo vale, por lo menos en televisión. Los programas del corazón y medios especializados en los famosos en y en sus vidas parecen no tener límite a la hora de exponer la vida de quienes participan en ellos.

Cruzar la línea del consentimiento al exponer la privacidad de los rostros más mediáticos puede desencadenar graves problemas para quien lo sufre.

Ahora, le ha pasado a Lydia Lozano en 'Sálvame', pero hace unas semanas ocurrió con el embarazo de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz.

En aquella ocasión, la presentadora del programa 'Zapeando' se encontró con una portada de la revista Lecturas que anunciaba que estaba esperando a su primer hijo, sin haberlo comunicado siquiera a la familia más cercana. Una vez que pasó la tormenta y las aguas volvieron a su cauce, la pareja publicó un comunicado conjunto en sus respectivas cuentas de Instagram donde denunciaban la falta de escrúpulos de los periodistas al tratar su vida íntima.

Carmen Alcayde revela que Lydia Lozano asiste a un local de intercambio de parejas. pic.twitter.com/rtblTWpm5v — Pronto Show (@ProntoShow) 9 de febrero de 2023

Ahora le ha tocado a Lydia Lozano: periodista y colaboradora habitual de 'Sálvame' que ha visto cómo el programa donde trabaja habitualmente ha aireado sus intimidades más privadas sin ningún pudor: el pasado miércoles, un hombre enmascarado contaba que una de las habituales frecuentaba locales de intercambio de pareja sin su marido.

Después, Carmen Alcayde tomaba la palabra en el atril de las exclusivas y revelaba el nombre de la persona señalada: Lydia Lozano.

Tras descubrir qué había hecho el programa, revelando un secreto inconfesable sin su permiso, Lozano estalló en lágrimas y prometió a Carmen Alcayde que jamás iba a volver a ser su amiga: "Nos conoces a Charly y a mí, yo fui a un cumpleaños y me fui a las once de la noche, este señor está diciendo que voy sin mi marido, que se quite la máscara y que me diga cuántas veces he ido y con los tíos que he ido" y le reprochaba: "Tenías que haberte subido al pulpillo a decir que es mentira, pero no has tenido los huevos de hacerlo, yo por ti hubiera dado la cara".