Lola Herrera se pronuncia nítidamente contra Vox. La actriz ha realizado un viral discurso en el que ha cargado contra el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal en el acto de entrega de la Menina de Honor 2022 en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, señalando los peligros de su postura e ideología: "Conducen a un mundo desastroso".

"Siento un desprecio absoluto por los hombres que son capaces de agredir a una mujer, por esos verdugos que están protegidos por una parte de la sociedad. Siento que se está viendo cómo la patita de esa parte de la sociedad se asoma por todos los sitios, como queriendo ignorar una problemática que es una realidad aplastante", continuó diciendo Herrera en su discurso de agradecimiento por esta distinción.

Por otro lado, Lola Herrera también aseguró que sigue sin comprender que haya mujeres que voten a Vox: "No tiene ningún sentido que las mujeres voten a quién va en contra de todos tus derechos".

"Yo me pondría un altavoz e iría por la calle alertando a todas las mujeres, por si hay alguna distraída, porque hay muchas mujeres que aún votan a Vox", expresó la actriz en este acto.

No es la primera vez que Lola Herrera se pronuncia en contra de Vox. Hace varios años, la actriz recordó que la gente "no tiene memoria, y eso es muy malo porque sin memoria se pueden caer en las mismas cosas" en una entrevista que concedió al Deluxe.

Como en esta ocasión, Herrera también apuntó que no todos los derechos ganados en las últimas décadas son del agrado de todos los partidos políticos: "Hay cosas que no vienen bien a determinado sector de la sociedad, que es un partido político aunque no sea excesivamente grande. Como mujer, no entiendo que una mujer vote a Vox. Nosotras no éramos nadie. Y la que se creyera alguien, peor para ella porque no teníamos ningún derecho. No se puede dar ni un paso atrás".