Netflix no eliminará por el momento las cuentas compartidas a nivel global. La plataforma eliminó la página web en la que informaba de la aplicación de esta medida, a excepción de los países de América Central y América del Sur, donde la prueba piloto sigue llevándose a cabo.

“Como recordarán, lanzamos 'Extra Member' en Chile, Costa Rica y Perú en marzo. Pero Estados unidos y otros países no lo tienen”, aseguró Kumiko Hidaka, portavoz de la plataforma en un artículo publicado por el medio The Verge. “Lo único que hemos confirmado hasta ahora es que, como ya dijimos en el informe de ganancias publicado el 19 de enero, esperamos comenzar a implementar el uso compartido de pago de manera más amplia durante el primer trimestre del año", añadió.

Cabe recordar que entre los usuarios se generó una importante polémica después de que la plataforma de entretenimiento estableciese finales de marzo como fecha para el inicio del fin de las cuentas compartidas.

Netflix iba a implantar esta acción bloqueando aquellos dispositivos que no se conectasen al menos una vez en 31 días a la conexión a internet del titular. Esta rectificación no significa que no se vaya aplicar la aplicar esta medida, aunque se desconoce una fecha aproximada en la que se vaya a retomar la idea.

Con esta medida, la plataforma audiovisual quería aumentar el número de subscriptores, ya que, según sus cálculos, más de 100 millones de sus 230 millones de clientes son perfiles compartidos con personas no convivientes.