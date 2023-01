Aritz Aren se ha convertido uno de los grandes protagonistas de esta semana de cuenta atrás para el Benidorm Fest 2023. El cantante valenciano ha acaparado todos los focos por sus polémicas palabras sobre las canciones de sus compañeros Agoney y Blanca Paloma y por conocerse que logró la primera posición en las valoraciones del jurado que escogió a las 18 propuestas de esta edición del certamen de TVE con 'Flamenco', el tema con el que aspira a representar a España en Eurovisión 2023.

El finalista de 'Fama a bailar 2019' apuesta con 'Flamenco' por un tema en el que conviven los sonidos en tendencia y un "beat" actual, con otros orgánicos y raciales como la guitarra española o las castañuelas y que está compuesto por Carlos Marco, Frida Amundsen, Kaci Brown Sam Gray y Tonino Speciale. YOTELE habla con Aritz Aren sobre su candidatura en el Benidorm Fest 2023 con 'Flamenco', entre otros asuntos.

¿Cómo surgió la idea de presentarte al Benidorm Fest 2023? ¿Qué fue primero? ¿La canción o la propuesta de participar?

La propuesta llegó a mí. Llevo mucho tiempo formándome en una academia y había un nexo entre el compositor y lo que estaban buscando. Llegó a mí la propuesta y la cogí porque me encantaba la canción

¿Cuál fue tu primera reacción al escuchar 'Flamenco'?

No fui el único al que enviaron la canción y la propuesta. Antes de llegarme a mí se la mandaron a un amigo, la escuché y deseé que me la enviaran a mí. ¡Hasta ese punto me gusta la canción! Días más tarde me llegó y fue cuando la cogí con mucho amor, la presenté como los demás, me la quedé yo y aquí estoy.

La gente se ha fijado mucho que eres bailarín y vienes de 'Fama a bailar'. ¿Desde cuándo te estás formando en canto?

Yo soy bailarín profesional y es obvio que no me he dedicado a la música a ese mismo nivel, pero hace tres años empecé a formarme. Llevaba mucho tiempo queriendo dedicarme a la música, aunque nunca había dado el paso porque soy una persona demasiado perfeccionista y nunca veía el momento de decir que estaba preparado. Gracias a Dios el baile fue más fácil porque recibí propuestas cuando empecé y pude trabajar como bailarín más rápido, pero nunca había tenido ofertas como cantante. Después de tres años me ha llegado esto, y es el principio de mi carrera.

Entiendo que desde pequeño cantabas y te gustaba cantar, ¿no?

Sí, sí. Yo no paro. Mis amigos me odian porque no paro de cantar (Risas).

Precisamente por venir también del mundo del baile, como Chanel, desde que se anunció tu nombre se te ha comparado mucho tu trayectoria con la de ella. ¿Qué piensas de estas comparaciones?

Creo que todas las comparaciones son malas porque crean una expectativa y un producto que, al final, yo no tengo nada que ver porque cada artista es distinto. Chanel ha salido de un sitio y yo vengo de otro completamente diferente. Entiendo que se espere de mí, como bailarín, que haya baile en mi propuesta, pero mi canción es un medio tiempo. No ni siquiera es un hit comercial como 'SloMo'. Va a ser otra manera de baile. Sí que hay una puesta en escena y yo tengo tablas, porque soy bailarín desde hace mucho tiempo, pero no va a ser una propuesta tan coreográfica como la que llevó el año pasado Chanel.

¿Supone mucha presión participar justo después de Chanel, que ganó con un pack muy potente y logró un buenísimo resultado en Eurovisión? ¿Cómo se gestiona tener que estar a la altura de una candidatura así?

No. Al final eso es lo que nos ha empujado a muchos a estar aquí, que el año pasado funcionó muchísimo y todos sentimos que podemos estar a ese nivel. Si no sintiésemos eso, no estaríamos aquí. Todas las personas que estamos aquí hemos venido pensando que podemos 'empatar' eso o incluso llevarlo de otra manera. No hay presión, es al revés. Hay muchísimas ganas de volver a hacer lo que hicimos el año pasado.

La puesta en escena también tiene que ver mucho en el 'Benidorm Fest' y en Eurovisión. Entiendo que te estarás guardando sorpresas...

Sí (Risas). No voy a decir nada porque no quiero crear una expectativa. Lo malo de las expectativas es que cada uno no tenemos las mismas. Lo que a mí me parece maravilloso, para ti, a lo mejor, no lo es. Prefiero no decir nada porque no quiero que la gente se monte su propia película. Simplemente, vamos a hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, y sin duda va a ser increíble. Pero va a ser "nuestro" increíble, y a lo mejor no el increíble de la gente. Entonces, por eso, prefiero no desvelar nada.

¿Cómo te estás preparando para el Benidorm Fest? ¿Cómo está siendo tu día a día?

Varía un poco. Cuando íbamos a grabar la canción estábamos a tope con ella, y ahora estamos trabajando más la técnica vocal, cantar y movimiento a la vez... Estamos variando. Hay semanas que no paramos y otras que estamos más tranquilos si vemos que todo va bien. Y de momento, todo va bien.

¿Cómo definirías la actuación que estás preparando para el Benidorm Fest, en tres palabras?

Es que no se puede decir en tres palabras. Diría que es explosiva, sensual y un poco oscura.

¿Para ti es especial que se celebre en Benidorm al ser valenciano?

Sí. Bueno... Benidorm me pilla un poco lejos. Lo único a lo que he ido allí es a Terra Mítica (risas). No siento Benidorm como mi tierra, pero está muy cerca y toda mi familia va a ir a verme y estar conmigo.