En el popular reality de Telecinco, llamado La Isla de las Tentaciones, participan parejas a las cuales se les separa y se les somete a diferentes pruebas para poner a prueba su fidelidad y fortaleza. En esta nueva temporada, uno de los concursantes es un canterano del Córdoba CF.

La peculiar carrera de este excordobesista

Miguel Herrero (Córdoba, 1994) es uno de los solteros de la Isla de Las Tentaciones, donde participa como tentador, es decir, es uno de los encargados de que, en este caso las chicas, sean infieles a sus parejas.

Su carrera profesional, va más allá del fútbol, y es que, el actual portero del Vélez CF de Segunda RFEF, desde 2022 combina su carrera bajo los palos con la de modelo. A mediados de 2022, se inscribió en el certamen 'Míster Internacional Málaga' el cual ganó y le valió la clasificación para el festival 'Míster Internacional España', donde logró una meritoria tercera posición y el galardón al 'Mejor cuerpo'.

Según ha reconocido en una entrevista a El Español, al concurso se presentó porque "me coincidía con las vacaciones en el equipo y no me lo pensé". A partir de ahí, su popularidad se he incrementado exponencialmente y le ha ayudado a conseguir su primera aparición en televisión, y lo ha hecho además en uno de los programas más vistos en España. En Instagram cuenta con más de 124.000 seguidores y algunas de sus publicaciones superan el medio millón de "me gusta".

"Soy futbolista, experto en ganar partidos y un auténtico partidazo", dice en el teaser de La Isla de las Tentaciones.

Relación con el Córdoba CF

La vinculación de Miguel Guerrero con Córdoba no se reduce a que es su ciudad natal. Y es que, es un arquero formado en la cantera del club blanquiverde, aunque nunca llegó a debutar con el primer equipo. Permaneció en él hasta juveniles, para firmar en la temporada 2013-14 por el Xerez CD. A partir de ahí, su trayectoria ha transcurrido por las porterías de clubes andaluces como San Fernando CD, San Roque de Cádiz, Écija Balompié y Vélez CF, donde milita desde verano de 2020.

En el club malagueño de hecho es el portero titular y su equipo se encuentra en una meritoria séptima posición y a un punto del play-off. En la anterior temporada, cuando el Córdoba CF militaba en Segunda RFEF, fue titular en ambos partidos frente a los blanquiverdes.