Una nueva gala de ‘Masterchef Especial Navidad’ llega esta noche a Telecinco (22:00 horas). Las celebrities replicarán un plato del chef Toño Pérez y prepararán un plato de cocina hindú diseñado por Claudio Silva en una noche en la que Leo Harlem, Mercedes Milá y los propios Reyes Magos.

Por su parte, una nueva reposición de ‘Pesadilla en la cocina’ ocupa el prime time de laSexta (22:30 horas). La cadena recupera en esta noche algunas de las entregas más sorprendentes del programa en las que el conocido cocinero mantiene los ingredientes básicos de la carta tradicional del programa: tesón ante los nuevos retos a los que debe enfrentarse, constancia a pesar de las difíciles situaciones de los restaurantes, exigencia ante los disparates culinarios de muchos cocineros y grandes dosis de paciencia.

Antena 3 emite un nuevo pase de ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ (22:45 horas). Desde que se cruzaron los caminos del agente Hobbs (Johnson), un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y del solitario mercenario Shaw (Statham), ex miembro de un cuerpo de élite del ejército británico, los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes. Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado Brixton (Elba) se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas. Cuando Shaw se entera de que además Brixton ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del M16 (Kirby), él y Hobbs no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.

La película ‘Salvaje’ (22:45 horas) llega esta noche a Cuatro. Tom es un hombre para el que la vida ha perdido completamente el sentido. En pleno colapso mental, se cruza en la carretera con Rachel, una mujer que está llevando al colegio a su hijo y que, nerviosa por el tráfico que hay, toca el claxon.

Por su parte, Telecinco apuesta por un nuevo capítulo de ’ (22:50 horas). La pareja imperial parece disfrutar de una vida perfecta y feliz. Entretanto, la guerra política en la que se ve inmerso Francisco José se intensifica. Posteriormente, el emperador sufre un intento de asesinato durante el bautizo de su primogénita, Sofía, al que logra sobrevivir in extremis. Mientras tanto, la guerra es un completo desastre para el imperio austriaco. En una recepción oficial en Budapest, Sissi consigue que su marido y el conde Andrássy se reconcilien. Sin embargo, el emperador austriaco es víctima de un nuevo ataque y poco después Sofía, la primogénita de la pareja imperial, enferma gravemente y muere, por lo que la pareja decide volver a Viena para el entierro. Aunque la relación de Austria con Hungría ha mejorado notablemente, los problemas no dejan de acechar al emperador, que encuentra un gran apoyo en Sissi.