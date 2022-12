La 1 de TVE estrena esta noche ‘Masterchef Navidad’ (22:10 horas). Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz reunirán a algunos de los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity’ para darles una segunda, o tercera oportunidad. Cayetana Guillén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, la Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios serán los afortunados que se diviertan en esta carrera gastronómica en la que se enfrentarán a los retos más espectaculares y vivirán momentos muy divertidos. Las fiestas navideñas no serían iguales sin los pequeños de la casa, por eso los intrépidos aspirantes contarán con la ayuda de nueve asesores, todos exaspirantes de ‘MasterChef Junior’, que saben de primera mano a qué se enfrentan. Albert, Alexia, Javier, Antony, Aurora, Asier, Ariel, Carla y Olivia ya demostraron todo su talento y simpatía en sus ediciones, ahora vienen a asesorar a los aspirantes en cada reto. ¿O quizás aprovechar el momento para hacer de las suyas y organizar alguna que otra trastada? Solo habrá un único ganador que se llevará el trofeo del programa, un premio solidario de 25.000 € que donará a la ONG que elija y un curso intensivo en el Basque Culinary Center, la Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián, al que podrán llevar a un acompañante. Además, en cada programa, el mejor cocinero se llevará 2.500 € que donará a quien más lo necesita.

Chicote al rescate en laSexta

‘Pesadilla en la cocina’ regresa esta noche a laSexta con una nueva entrega (22:30 horas). Alberto Chicote se traslada hasta Puertollano (Ciudad Real) para acudir a la llamada de auxilio de ‘Leña y Carbón’ y terminar echando una mano para sacar adelante otro local del mismo propietario, ‘El Calamar’. ‘Leña y Carbón’ es, en principio, el nuevo reto al que se enfrenta Alberto Chicote. Un restaurante especializado en carne a la brasa que preocupa a su propietario, Chema, dueño también de otros cinco locales de restauración. Un conglomerado en el que ‘Leña y Carbón’ es el pulmón, siendo el que mejor funciona pero que, sin embargo, en los últimos tiempos ha visto una caída en su facturación. Y es que si ‘Leña y Carbón’ cae, se hunden todos. Para Chema, la causa está en el personal, al que no considera -a excepción del encargado- cualificado. Sin embargo, la versión de las camareras es diferente: Chema no se implica, sus modos son malos y no asigna tareas. De esta forma, dueño y encargado, por un lado, y empleadas, por otro, están enfrentados y eso se traduce en gritos y malas maneras. Un cóctel al que hay que sumar enormes tiempos de espera, desorganización en las comandas y un ambiente tenso y hostil que el propio Chicote vivirá en primera persona, chocando con el trato desagradable e insolente de Chema. Tras conocer la delicada situación económica a la que se enfrenta el dueño, Chicote da un giro inesperado y decide cambiar el restaurante ‘Leña y Carbón’ por otro del grupo, ‘El Calamar’, el que peor funciona de los cinco que posee Chema. El objetivo de Chicote será que ‘Leña y Carbón’ mantenga una cierta independencia y no tenga que ser el soporte del resto de locales.

‘La isla de las tentaciones’ celebra este jueves sus hogueras finales en Telecinco (22:00 horas). Después del reencuentro de Tania y Samu, que se resolverá con la decisión de la joven, las cuatro parejas restantes vuelven a verse cara a cara tras la experiencia en las villas este jueves. El programa arrancará con la decisión final de Tania tras encabezar la primera de las hogueras, en la que la joven canaria y Samu valoraron la semana pasada todo lo sucedido durante el tiempo que han vivido distanciados. Ahora, ella debe decidir si abandonan esta experiencia juntos, por separado o en compañía de un nuevo amor.

Tom Cruise, protagonista en Antena 3

Por su parte, Antena 3 apuesta por un nuevo pase de ‘Jack Reacher’ (22:45 horas). Jack Reacher (Tom Cruise), un antiguo policía militar que vive como un vagabundo y que trabaja por su cuenta, decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar a cinco personas en un tiroteo. Al ser interrogado, el francotirador exige la presencia de Jack Reacher.

‘Horizonte’ vuelve esta noche en Cuatro (22:40 horas). El espacio analizará el rebrote de Covid en China con más de 300.000 infectados sintomáticos desde que se inició la pandemia a finales de 2019 junto a Pablo Fuente, economista, divulgador científico y creador del podcast de investigación El Respeto; y el periodista Lucas de la Cal. Por otra parte, Iker Jiménez abordará cómo ha cambiado el humor en los últimos años junto a Josema Yuste, humorista, actor y exintegrante del dúo cómico Martes y Trece; y Juan Soto Ivars, periodista, escritor y columnista.