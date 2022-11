Durante la noche del jueves, 24 de noviembre, Pablo Motos reservó unos minutos de la emisión de 'El hormiguero' para responder al Ministerio de Igualdad por su campaña '¿Entonces quién?', lanzada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En una de sus escenas aparece un presentador de televisión que le pregunta a su invitada si utiliza "ropa interior sexy o cómoda", misma cuestión que le planteó él a Elsa Pataky en el año 2016.

El rostro de Antena 3, que ha interpretado esta campaña como un ataque personal, respondió de forma tajante en el programa de ayer: "El Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista". "Ya sé que es casi una vulgaridad, porque se lo llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio. Gastarse ese dinero de los españoles, estando el país como está, es indecente", añadió.

Tras hacer un repaso por varios titulares que vinculaban la campaña de Igualdad con su nombre, Motos dio paso al vídeo en cuestión y trató de justificarse: "Esa pregunta se la hice en el año 2016, que ya se han ido lejos, a Elsa Pataky. Pero es que Elsa Pataky venía a presentar una campaña de ropa interior y pijamas sexys". Acto seguido, mostró la pregunta que le hizo a la actriz para que la audiencia viera "la diferencia entre el tono baboso que ha usado el de la campaña y lo que sucedió de verdad".

Pablo Motos responde a la última campaña del Ministerio de Igualdad #CarrascoEH pic.twitter.com/SqF0kMJwBd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 24 de noviembre de 2022

"Como veis, ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña, ni ella está incómoda", defendió el conductor de 'El hormiguero', que también reparó en la respuesta que da la entrevistada en la polémica campaña: "Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta". "El Ministerio de Igualdad miente, vamos a ver todas las veces que le he preguntado a hombres cosas parecidas", apuntó Motos, rescatando algunas de sus charlas con invitados como Sergio Dalma, Maluma, Jordi Évole o Miguel Ángel Silvestre.

Después llegó el turno de palabra de los colaboradores del presentador, que no dudaron en salir en su defensa. "Llevo cinco temporadas seguidas como guionista del programa y siempre tenemos un cuidado extremo para no ofender al invitado, sea hombre o mujer", aseguró Juan del Val, mientras que Nuria Roca aseguró sentirse "escandalizada por este tipo de publicidad".

"¿Queréis añadir algo más?", instó Motos a sus tertulianos, llegando entonces el turno de Cristina Pardo: "Lamento muchísimo que la política se esté convirtiendo en una política de redes sociales, de linchamiento y de señalamiento". "Es una campaña de mierda", finalizó Tamara Falcó sin dar más argumentos al respecto.