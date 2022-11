Mercedes Milá fue este miércoles la protagonista de una nueva entrega de 'Joaquín, el novato'. La presentadora tuvo la misión de darle una masterclass al futbolista sobre su profesión, recordando algunas de las grandes entrevistas que ha realizado a lo largo de su carrera profesional. Pero además, también habló sobre 'Gran Hermano', el programa que ha marcado buena parte de su trayectoria en televisión: "Me salvó la vida".

Durante su charla con Joaquín, la periodista habló de la situación en la que se encontraba cuando recibió la oferta: "Me separé de mi marido y también me separé de la productora que teníamos, me quedé con una mano delante y otra detrás". "Y apareció Gran Hermano", relató Milá: "Pilar Blasco, que no la conocía de nada, me llamó un día y me habló de la posibilidad de presentar el programa".

Milá explicó que el formato le fascinó desde el primer momento: "Había salido tres meses antes en Holanda, en una cadena muy pequeña. No seguía el programa, pero cuando salió la noticia el periódico, me parecía súper interesante meter en una casa a un grupo de jóvenes que eran observados por decenas de cámaras".

Por otro lado, la invitada del futbolista también recordó los motivos por los que decidió abandonar el programa tras 16 años al frente: "En el año 2015 me abrasé, empecé a sentir menos curiosidad. Era una costumbre. Además, empecé a sentir los síntomas de la depresión".

"Iba a trabajar de casualidad. Llegaba habiendo llorado todo el día en mi casa, llegaba y me maquillaban como si no pasara nada. Hacía el programa, me iba a casa y seguía hundida en la mierda", confesó la comunicadora. Fue en 2016 cuando tomó la decisión de cerrar esa etapa: "Me fui a curarme, y eso ha sido una experiencia que cambió mi vida". Además, explicó que fue su hermano, Lorenzo Milá, quien le recomendó que se pusiera en manos de un profesional: "Los dos primeros años pensé que podía sola (...) para mí era impensable que yo necesitara un psiquiatra".

La pregunta que Milá le haría a Isabel Pantoja

'Joaquín, el novato' recordó la entrevista que Mercedes Milá le hizo a Isabel Pantoja en el programa 'Jueves a jueves' de TVE. "Qué diferente con la Isabel Pantoja actual", aseguró la periodista después de ver un fragmento de la conversación que mantuvo con la tonadillera por aquel entonces.

Además, echando ese vistazo al pasado, reveló qué otra pregunta le hubiera hecho: "Desde lo que sé ahora, le hubiera dicho: '¿Y qué sería de ti sin el público?'. Algo breve, de entrada".

"Si la entrevistase ahora le diría: '¿Sabes cómo se escribe la palabra perdón?'. Para desconcertarla un poco", apuntó Milá, que hizo una valoración sobre la situación en la que se encuentra Pantoja: "Tiene que hacer un ejercicio de perdón urgentísimo para limpiar el odio y el rencor de todo lo que le han hecho".