Jorge Fernández, el presentador de Antena 3 que conduce 'La Ruleta de la suerte' ha acusado en directo a Joaquín Padilla de haberle hecho la pelota cuando, después de la resolución de un panel, ha salido en defensa del periodista.

El panel de velocidad al que se enfrentaban Kisko, María y Diana tenía como pista "Un día eres joven y al otro...": un acertijo que se les ha hecho difícil a los tres concursantes, que finalmente han conseguido resolverlo en un minuto y medio no sin dificultades.: "...Aumentas el tamaño de la letra de tu móvil".

El presentador aseguró que el panel iba por él, en referencia a que ya se está haciendo mayor. Después de resolverlo, aseguró que iba por él: "Por eso digo que va por mí esto".

En seguida, desde el escenario donde toca con su banda, Joaquín Padilla que recomendó que no se flagelase: "Pero no te castigues, que yo lo he hecho de forma preventiva: tú también", intentando justificar por qué ambos hombres habían aumentado el tamaño de las letras en sus dispositivos móviles.

Pero a pesar de los intentos del cantante de sacar del apuro a Jorge Fernández, este aseguraba que "de forma preventiva nada", reconociendo que ya le cuesta ver los textos de tamaño más pequeño: "Es verdad que cada vez veo menos que un gato de escayola" y explicaba todos los cambios que ha hecho en su rutina diaria para combatir la pérdida de visión: pedir textos más grandes y en negrita, usar el zoom de la tablet y agrandar el tamaño de la tipografía en el teléfono móvil.

Acusa a Joaquín Padilla de pelota

El cantante seguía defendiendo lo joven que es Jorge Fernández (50 años) cuando el presentador realizó una grave acusación sobre su compañero: "Hoy me estás defendiendo mucho: ¿Qué quieres? ¡¿Qué quieres?! ¿Es que quieres que te invite a comer cuando salgamos?"

Entre risas, el artista desmentía que ese hubiera sido el motivo, pero aceptaba la invitación igualmente.