Uno de los momentos históricos de la Isla de las Tentaciones: Javi, uno de los concursantes se enfrentaba a la hoguera cuando Sandra Barneda le preguntaba cómo había pasado la última semana. El joven contestaba que el periodo se le estaba haciendo insufrible, pues no podía aguantar los vídeos de su pareja.

Mientras Javi pasaba este Calvario, la situación de su compañera, Claudia no era la misma: en el vídeo que le pusieron a Javi en la hoguera la joven confesaba que "necesitaba separarme de él. No se está abriendo, no está conociendo a las chicas, está como un mueble más. Me agota la situación, me va a perder".

Pero aunque estas declaraciones no consiguieron desestabilizar a Javi, perdió los papeles por completo cuando le pusieron el vídeo de los juegos en Villa Playa donde su novia Claudia tontea con Álvaro. La duda sobre si se habían rozado los labios lo hizo estallar: "No sé si es con un hielo o qué, pero es la boca" y sentenciaba que quería verla: "después de esta imagen necesito ver a mi novia y que me lo explique, no la reconozco".

Javi echa a correr para buscar a su novia

Haciendo caso omiso a los intentos de Sandra de tranquilizarlo, Javi se levantó y salió corriendo fuera de la hoguera mientras lloraba y pedía volver a su casa. El joven comenzó a trotar hacia Villa Playa con la intención de encontrar a Claudia mientras el equipo le seguía y daba la voz de alarma para que las chicas se recogieran en sus habitaciones.

Finalmente consiguió alcanzar el jardín, pero Claudia ya se encontraba en su dormitorio gracias a la organización del programa.

Morad comentando el momento de La Isla de las Tentaciones