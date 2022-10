Patricia Donoso se ha convertido en el personaje del momento en Telecinco. La examiga íntima de Ortega Cano acudió durante la tarde del miércoles al plató de 'Sálvame' para, entre otros motivos, responder a las críticas que ha recibido desde que el pasado viernes diera el salto a la fama por sus declaraciones sobre la supuesta relación que mantuvo con el torero.

Uno de los programas que ha cuestionado su testimonio ha sido el de Ana Rosa Quintana, donde la propia presentadora mostraba su rechazo a "ese tipo de personajes". Tras la emisión de un vídeo que recopilaba algunos de los ataques que ha recibido Donoso, Jorge Javier Vázquez no se quedó callado y respondió a sus compañeros de cadena.

"Le tengo que decir a mi compañera Ana Rosa que, gracias a personajes como tú, Mediaset ha conseguido éxitos maravillosos", afirmó ante los aplausos del público. "Bueno, pero es que le caigo mal", apuntó Donoso antes de que el conductor de 'Sálvame' le lanzara un dardo a la reina de las mañanas: "Al final parece que nos olvidamos de dónde trabajamos".

"Te tachan de impostora, otra cosa que me está empezando a molestar bastante", continuó diciendo para, seguidamente, poner el foco en Alessandro Lecquio: "Dice que teniendo todo lo que tienes, vienes a 'Sálvame'. ¿Qué coño haces tú todas las mañanas en ese sofá, señor conde? Tócate las narices".

"No me parece lógico que desacredite a un programa de su empresa, de Mediaset, cuando él perteneciendo a la familia que pertenece tiene que sentarse en un sofá a hablar de ti, precisamente", recordó el dueño del cortijo, que prefirió no entrar a valorar las palabras de Paloma Barrientos: "Me están diciendo que he hablado de mucha gente y no he hablado de Paloma Barrientos. A ver, no he hablado de Paloma Barrientos porque Paloma Barrientos no computa".