Esther Aranda, la concursante más polémica de 'OT 2008', vuelve a ser noticia tras su paso por 'Querido Hater', el podcast presentado por Malbert en la plataforma Podimo. La exparticipante, que siempre será recordada por su versión de 'Las de la intuición', catalogada por Risto Mejide como "la peor actuación de la historia del programa", está ahora de actualidad por sus ataques a Virginia Maestro.

Durante la entrevista, la malagueña no se corta y confiesa que en el grupo de whatsapp de los concursantes están todos menos la mencionada Virginia. Tampoco está Pablo López, que finalizó el talent show en segunda posición. "A Virginia nadie la ha querido meter", afirma entre risas: "Alguno sí, pero los demás, como digo yo... ¿Esta muchacha qué pinta aquí?".

Virginia, que se alzó como ganadora tras el acoso que sufrió en la Academia, tal y como ella misma manifestó años después en sus redes sociales, no parece ser del agrado de Esther por un llamativo motivo: "Para mí es una mustia y siempre lo ha sido. Tiene la gracia de una lechuga, ninguna".

Además, considera que sus capacidades vocales son mejores que las de la vencedora del concurso: "Vozarrón el mío, no el de ella, vamos". "Tenía una voz peculiar, yo eso no lo digo. Pero para mí, la muchacha es una mustia", añade en la conversación antes de llevarse un corte por parte de Malbert: "Bueno, pues ella ganó y tú no".

"Lo mismo yo hubiera ganado si no hubiera dicho de irme, porque eso me lo han dicho a mí mis compañeros", asegura Esther en el fragmento de 'Querido Hater' compartido por Malbert en sus redes sociales.