A partir de ahora, el 18 de octubre será una fecha muy señalada en el calendario para Orestes Barbero. El burgalés se convertirá este martes en el concursante más longevo en toda la historia de 'Pasapalabra', batiendo de esta forma el récord que ostentaba Pablo Díaz con 260 programas.

Una impresionante cifra que esta misma tarde superará Orestes, sumando así 261 tardes en busca del ansiado bote que ya asciende a 1.672.000 euros. Con motivo de esta nueva hazaña, algunos de los exconcursantes a los que se ha enfrentado en el rosco han querido felicitarle a través de un emocionante vídeo.

Entre ellos se encuentra el propio Pablo Díaz, que en julio del pasado año se llevó el bote de más de 1,8 millones de euros: "Se nota que te lo pasas muy bien en el programa, eres majísimo con toda la gente que te rodea y haces sentir muy bien a toda la gente que te vemos desde casa. Aguanta porque ese bote puede estar al caer".

Pero además, el tinerfeño ha querido hacerle un regalo muy especial: la camiseta de 'The legend of Zelda' que llevaba puesta la tarde en la que completó con éxito su rosco. "¡Venga ya! Muchísimas gracias, Pablo. Te lo agradezco con muchísimo cariño. En algún programa me lo pondré, gracias por el cariño que demuestras al darme esto tan especial", comentó Orestes tras recibir el simbólico detalle de Pablo.