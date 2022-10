Después de 16 días de silencio, Íñigo Onieva ha reaparecido. El que fuera pareja y prometido de Tamara Falcó hasta que se filtrara un vídeo en el que le era infiel con otra mujer, se encontraba escondido de los medios hasta el día de hoy, en el que ha convocado a algunos medios para dar explicaciones pero sin responder a preguntas.

El empresario ha dado un discurso en el que ha vuelto a pedir perdón a la hija de Isabel Preysler por su mentiras y ha pedido ante las cámaras que se termine el acoso mediático a su familia.

"Quiero pedir respeto para mi familia, a los que estoy agradecido. Siento que estén pagando las consecuencias de todo esto. Siento este acoso que están sufriendo. Pido perdón de nuevo a Tamara, me tiene destrozado, me arrepiento. Si ya es duro haberla perdido, esta repercusión lo complica mucho más", ha comenzado diciendo.

Onieva ha puntualizado también diferentes informaciones falsas que han circulado en algunos medios en los últimos días en los que ha permanecido en silencio: "No he ido a ninguna fiesta, no tengo ganas de nada, no tengo nada que celebrar. Sin el apoyo de mis amigos y mis socios no había podría haber llevado esta situación".

Para finalizar, Íñigo Onieva ha reclamado dejar de ser el centro de la polémica en todos los medios: "Lo único que quiero es que esto acabe de la mejor manera posible. Ruego encarecidamente respeto. No somos villanos ni héroes".