Jorge Javier Vázquez ha vuelto de sus vacaciones y no le ha terminado de convencer lo que ha visto en 'Sálvame'. El presentador considera que algunos de los colaboradores están cayendo en un perfil excesivamente bajo, provocando que el programa parezca "un tanatorio". A su modo de ver, esto podría terminar generando graves consecuencias en el funcionamiento del programa.

"He venido muy acelerado porque en algunos momentos el programa parece un tanatorio. O le echas un extra de energía o te contagias de lo chafados que estáis en algunos momentos", criticó Vázquez durante la última emisión de 'Viernes Deluxe'. Estas declaraciones surgieron después de que le preguntaran a Belén si notaba que Jorge había vuelto diferente.

De hecho, el presentador ha asegurado que ese extra de ganas que le pone últimamente, le está pasando factura: "Yo acabo agotado. He notado que hay que tirar mucho del carro porque hay colaboradores que directamente no hablan", añadió con un semblante muy serio. Tras esta crítica, Belén rompió el silencio para darle la razón.

"O te aceleras e intentas contagiar el ritmo, o te dejas llevar por la corriente. Y yo no quiero dejarme llevar por la corriente porque quiero que este programa siga y continuemos trabajando. Y si me cuesta estar acelerado, ya bajaré las revoluciones, pero como profesional entiendo que hay que meter la quinta todos los días, y no se está metiendo. Lo peor que se puede hacer es dejarse llevar por la dejadez. Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva", apuntó.

Aunque en un principio, el catalán evitó dar nombres, se le pidió que se mojase, y lo hizo: "El otro día Carmen borrego no habló hasta pasada hora y media. Este es un programa que tiene que estar vivo y en el que tienes que mojarte aunque el tema no vaya contigo", sentenció Jorge Javier.