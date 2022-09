Jorge Javier Vázquez no ha podido contener los nervios este jueves en 'Sálvame' por la actitud de dos colaboradoras habituales de Telecinco. El presentador ha cargado públicamente contra varios rostros de la cadena y ha criticado que se les siga dando trabajo.

En concreto, el catalán sigue enfurecido con Alba Carrillo y Lucía Pariente, a la que esta misma mañana ha ganado en la demanda que le interpuso por acoso. Horas después de saberse el resultado, ha querido cargar contra ambas y les ha lanzado un alegato claro: "¿A todos los presentadores les pasará lo que a mí? Se están meando en mi cara y por mucho que me queje cae en saco vacío. Madre mía, porque quiero yo a esta empresa como nadie la ha querido".

El presentador ha criticado con dureza que tenga que seguir coincidiendo con ellas: "La madre me denuncia por acoso, estamos aquí trabajando con gente que nos denuncia", ha señalado mostrando su malestar de forma pública porque se les han ofrecido proyectos en la cadena a pesar de su disputa pública.

Antes de zanjar el asunto, el comunicador les ha querido dedicar una advertencia a Alba Carrillo y Lucía Pariente: "Me han absuelto, claro. Lucía has perdido, que me has acusado de acoso, que es una cosa muy seria. Que tú ese día te tuvieron que echar por cómo te pusiste de energúmena". "No seáis tan manipuladoras y tan perversas, os llevo soportando desde que os conozco hasta que he dicho 'hasta aquí'", ha expresado mostrándose muy enfadado.