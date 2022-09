Orestes y Rafa continúan a la caza del bote de 'Pasapalabra', que este martes ya superó la cifra de 1,5 millones de euros. Como cada día, los dos aspirantes contaron con la ayuda de varios rostros famosos para acumular segundos de cara al rosco final, que por el momento se les sigue resistiendo. Una de las invitadas fue Blanca Romero, que protagonizó uno de los momentos más comentados de la tarde.

"Te seguimos viendo en 'Bienvenidos a Edén', ¿no?", comenzó preguntándole Roberto Leal a la actriz, que formó parte del reparto en la primera temporada de la ficción distópica de Netflix. Lo que el presentador no se esperaba era el tajante "no" que recibió como respuesta por parte de Romero.

"¿Ya no te vemos? ¿Está en la plataforma o te han quitado?", planteó con sorpresa el conductor del concurso ante la invitada, que tiró de ironía para dar a entender que no estará en los nuevos episodios: "Me han quitado. Me echan de todos los sitios, de siempre. Además, no me dicen qué hago mal. Me echaban del cole, de clase...".

Unas palabras que Leal aprovechó para recordarle con humor que su presencia en 'Pasapalabra' está garantizada: "¿Te has dado cuenta que de aquí no te hemos echado?". "Y volveré", aseguró entre risas la modelo.

Después de estas inesperadas respuestas por parte de Blanca Romero, el presentador se mostró prudente a la hora de presentar a Antonio Velázquez: "Ya no sé si preguntarte". "¿Tú empiezas el rodaje de una nueva serie... ¿O te han echado?", bromeó.