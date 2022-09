La nueva edición del FesTVal de Vitoria-Gazteiz alza el telón para dar a conocer los nuevos proyectos de plataforma y cadena como Netflix. Además de los nuevos formatos de entretenimiento originales en España, el gigante del streaming ha presentado '¿A quién le gusta mi follower?', el nuevo formato con el que Luján Argüelles regresa al género del dating.

"Ha habido de todo. Es una experiencia mágica. Creo que la manera de trabajar de una plataforma internacional como Netflix es magia. Es una oportunidad que hemos tenido la suerte de aprovechar", aseguró Argüelles en la presentación del programa en la que YOTELE ha estado presente, añadiendo: "La norma no llama la atención, sino lo singular".

Creado por los responsables de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y 'First Dates', en '¿A quién le gusta mi follower?', tres influencers ayudarán a tres de sus followers a encontrar el amor. Los candidatos, los daters, tendrán que pasar diferentes filtros para poder compartir experiencias y citas con los followers, siempre bajo la mirada permanente de los coaches.

En esta ocasión, Jedet, Jonan Wiergo y Aroyitt harán de consejeros del amor con tres de sus followers en esta primera edición de este nuevo dating producido por Boxfish en el que, según apuntan en su nota de prensa, no hay opiniones preestablecidas ni juicios de valor sobre las relaciones en la era de las apps para ligar, siendo el único objetivo de los participantes: pasárselo bien.

"Nuestro programa es lo más porque el concepto del amor que hay de ahora, algo que no se ha visto hasta ahora. Han estado en una búrbuja en la que todo se magnifica todo", aseguró Jedet en la presentación ante la prensa. "No he estado en formato así, tampoco soy de hablar con mucha gente. Dije que sí con miedo, pero me he encontrado a gente maravillosa", afirmó Aroyitt.