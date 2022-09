Tamara ha vuelto a la televisión como una persona completamente nueva. La cantante ha reaparecido en 'Déjate querer' tras dos años en los que ha vivido duros momentos económicos por culpa de la pandemia. Por suerte, ha podido superar estos dos años donde no ha facturado nada: "Es tela tirarte dos años sin trabajar. Mi hijo más pequeño tiene TEA leve y tiene que ir a terapia desde que tiene dos años".

La artista ha contado que esta enfermedad que padece su hijo, le provocó una depresión: "Estábamos absolutamente perdidos porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Para nosotros fue algo nuevo".

Fue a raíz de esta situación cuando Tamara tocó fondo, llegando incluso a tener intentos de suicidio: "Después de dar a luz a Héctor viví dos años de depresión. Hasta tuvo que venir la ambulancia porque, en dos ocasiones, quise quitarme la vida. Fueron dos años muy complicados para mí, para mi familia y amigos".

Sin embargo, la artista se mostró positiva y mandó un mensaje de fuerza y esperanza: "Pero de todo se sale. Lo primero fue ponerse en manos de profesionales, y luego echarle fuerza de voluntad. Un día me levanté y me dije que no volvería a tomar nunca más pastillas para la depresión", concluyó.