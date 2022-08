La mujer de Santiago Ramos, actor que encarnó a Andrés Guerra en 'Aquí no hay quien viva', ha zanjado los rumores sobre la presunta ruina económica por la que está atravesando el actor desde hace un tiempo.

Aunque Santiago tiene 73 años, ya en 2014 reconoció que estaba cobrando el subsidio por desempleo ante una mala época de trabajo. Sin embargo, su mujer ha negado a 'Socialité' que esté atravesando una situación extrema como la que algunos medios de comunicación han contado.

"No es verdad. No está arruinado ni en la miseria. Le diagnosticaron Parkinson y está muy cuidado en una buena casa. No somos ricos, pero tenemos para cuidarlo perfectamente", ha declarado al programa de Telecinco.

La enfermedad surgió cuando el actor tenía 66 años y desde entonces le ha resultado imposible trabajar en el mundo de la interpretación por su dificultad para memorizar los textos: "Esta enfermedad es horrible porque le ha quitado todo. Conducir, su moto... Santi es muy bueno en teatro y le han ofrecido proyectos muy buenos, pero no puede hacer ningún tipo de obre porque el Parkinson le afecta a la memoria, y un actor tiene que tener mucha capacidad para memorizar diálogos".

"Es una pena verlo así porque es un actor magnífico. Tiene siete hermanos que están pendientes de él. Estamos todos pendientes de Santiago", asegura su mujer Paca Almenara.